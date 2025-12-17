Başakşehir’de feci kaza: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü 2 ağır yaralı

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Kaza, saat 16.30 sıralarında Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy istikametine seyir halinde olan 38 yaşındaki Mehmet İnan yönetimindeki 34 SA 8563 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞMA

Karşı şeride geçen otomobil, Nazmiye Aksu (42) idaresindeki 34 NFN 109 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da ağır hasar aldı.

ANNE VE KIZI AĞIR YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Nazmiye Aksu ile araçta yolcu olarak bulunan annesi Ayşe Atiş (79) ağır yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Mehmet İnan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kazanın ardından olay yerinde yaşanan panik ve kurtarma çalışmaları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ekiplerin yoğun çabası dikkat çekti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.