Adıyaman Kahta’da ölümlü traktör kazası! - Video

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 75 yaşındaki sürücünün kullandığı traktörün devrilmesi sonucu Bedir Yiğit yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kahta ilçesine bağlı Karacaören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarla sürmeye giden Bedir Yiğit (75) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bedir Yiğit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

