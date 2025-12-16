Edirne’de feci çarpışma kamerada: 1 ölü 1 yaralı!

Edirne'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Hasan Efe Coşkun hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün de yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şükrüpaşa Mahallesi Hasan Maksutoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara yoldan caddeye çıkmak isteyen Hasan Efe Coşkun yönetimindeki 39 ACD 258 plakalı motosiklet, bu sırada seyir halinde olan S.T. idaresindeki 22 NP 139 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Coşkun havaya savrularak yere düştü ve ağır yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü S.T. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hasan Efe Coşkun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.