PODCAST CANLI YAYIN
İki motosiklet çarpıştı: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İki motosiklet çarpıştı: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde hatalı sollama nedeniyle iki motosikletin çarpıştığı kazada Tunahan Gök (15) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA ATATÜRK CADDESİ'NDE MEYDANA GELDİ

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki minibüsün yanından geçip otomobili sollamak isteyen M.K.Ş. yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Tunahan Gök'ün kullandığı motosikletle çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmada Tunahan Gök, arkasında yolcu olarak bulunan T.A. (18) ile diğer motosiklet sürücüsü M.K.Ş. yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ambulanslarla Nazilli Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Tunahan Gök, buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Kastamonu İhsangazi yolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı
Kastamonu İhsangazi yolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı
Ankara Esenboğa Metro Hattı güzergahı resmen açıklandı! İşte duraklar!
Ankara Esenboğa Metro Hattı güzergahı resmen açıklandı! İşte duraklar!
Karşıyaka’da ölümlü yaya kazası!
Karşıyaka’da ölümlü yaya kazası!
Okul müdürünün öğrenciyi yakasından tutup yere savurduğu görüntülere inceleme: İşte o anlar!
Okul müdürünün öğrenciyi yakasından tutup yere savurduğu görüntülere inceleme: İşte o anlar!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle