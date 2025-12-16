İki motosiklet çarpıştı: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

KAZA ATATÜRK CADDESİ'NDE MEYDANA GELDİ

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki minibüsün yanından geçip otomobili sollamak isteyen M.K.Ş. yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Tunahan Gök'ün kullandığı motosikletle çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmada Tunahan Gök, arkasında yolcu olarak bulunan T.A. (18) ile diğer motosiklet sürücüsü M.K.Ş. yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ambulanslarla Nazilli Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Tunahan Gök, buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.