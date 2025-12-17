Nazilli’de U dönüşü faciası kamerada: Minibüs motosiklete çarptı! 1 yaralı

KAZA YEŞİL MAHALLE'DE MEYDANA GELDİ

Kaza, Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ü. idaresindeki 50 FC 422 plakalı minibüs, bulvar üzerinde U dönüşü yapmak istedi.

MOTOSİKLETE ÇARPTI DURAMADI

U dönüşü yaptığı sırada minibüs, E.C. yönetimindeki 09 AFK 753 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın ardından kontrolünü kaybeden minibüs sürücüsü aracını durduramayarak yol kenarında park halinde bulunan 09 PM 919, 09 ALL 180 ve 20 Y 6730 plakalı araçlara da çarparak durabildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YOLA SAVRULDU

Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza sonrası sürüklenen ve araçların arasında kalan motosiklet kullanılamaz hale gelirken, park halindeki araçlarda da maddi hasar oluştu. Öte yandan kaza anı bölgedeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde minibüsün U dönüşü sırasında motosikletle çarpışması ve ardından park halindeki araçlara savrulması yer aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.