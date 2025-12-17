Bakan Yerlikaya paylaştı: İzmir'de aşırı hız can aldı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımla aşırı hız faciasına bir kez daha değindi. Yerlikaya: "AŞIRI HIZ YAPMASAYDI BİR CANIMIZI DAHA KAYBETMEYECEKTİK

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir sürücü "50 km hız sınırı" olan yerde "Aşırı Hız" yaparak, motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. 2 vatandaşımız da yaralandı. Sürücü yakalandı ama yitirdiğimiz can geri gelmiyor.

2024 yılında 266 bin 854 ölümlü-yaralanmalı kazanın 107 bin 198'i "Hız" kurallarına uymamaktan meydana geldi. 3 bin 657 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Buna "DUR" diyerek Trafik Kültürünü Hep Birlikte Oluşturmalıyız!

YENİ TRAFİK KANUNU TEKLİFİMİZIN AMACI

✓ Kazaları önlemek,

✓ Can kaybını en aza indirmek,

✓ Sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek, trafik kültürü oluşturmak.

Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum." açıklamalarında bulundu.