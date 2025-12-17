Bakan Yerlikaya paylaştı: İzmir'de aşırı hız can aldı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından İzmir'deki feci kazaya ilişkin açıklamada bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımla aşırı hız faciasına bir kez daha değindi. Yerlikaya: "AŞIRI HIZ YAPMASAYDI BİR CANIMIZI DAHA KAYBETMEYECEKTİK
İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir sürücü "50 km hız sınırı" olan yerde "Aşırı Hız" yaparak, motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. 2 vatandaşımız da yaralandı. Sürücü yakalandı ama yitirdiğimiz can geri gelmiyor.
2024 yılında 266 bin 854 ölümlü-yaralanmalı kazanın 107 bin 198'i "Hız" kurallarına uymamaktan meydana geldi. 3 bin 657 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Buna "DUR" diyerek Trafik Kültürünü Hep Birlikte Oluşturmalıyız!
YENİ TRAFİK KANUNU TEKLİFİMİZIN AMACI
✓ Kazaları önlemek,
✓ Can kaybını en aza indirmek,
✓ Sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek, trafik kültürü oluşturmak.
Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır.
Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum." açıklamalarında bulundu.