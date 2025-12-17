Hatay’da üst geçit merdivenine çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Böyle çöp ev görülmedi: 10 kamyon çöp çıkarttılar

ARAÇ ÇEKİCİYLE KALDIRILDI Kaza sonrası hurdaya dönen TOFAŞ, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak otoparka çekildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

HASTANEYE KALDIRILDI Yaralı sürücü, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

KAZA DEFNE'DE MEYDANA GELDİ Kaza, Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan TOFAŞ marka 31 AVB 084 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin merdivenine çarptı.