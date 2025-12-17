Hatay’da üst geçit merdivenine çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Hatay’da üst geçit merdivenine çarpan otomobil takla attı sürücü yaralandı
KAZA DEFNE'DE MEYDANA GELDİ
Kaza, Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan TOFAŞ marka 31 AVB 084 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin merdivenine çarptı.
OTOMOBİL TAKLA ATIP TERS DÖNDÜ
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü otomobil içerisinde sıkıştı.
SÜRÜCÜ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı sürücü, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ARAÇ ÇEKİCİYLE KALDIRILDI
Kaza sonrası hurdaya dönen TOFAŞ, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak otoparka çekildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.