Haberler Yaşam Videoları Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 100 dönüm ekili tarım arazisi küle döndü, hasarın boyutu böyle görüntülendi!

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 100 dönüm ekili tarım arazisi küle döndü, hasarın boyutu böyle görüntülendi!

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 100 dönüm ekili tarım arazisi küle döndü, hasarın boyutu böyle görüntülendi!
20.07.2023 17:31

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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına köylüler traktörleri ile müdahale etmeye çalıştı. Çiftçilerin çabası yetersiz kaldı, 100 dönümlük ekili tarım arazisi küle döndü. Yanan tarım arazisi drone ile havadan görüntülendi.

Yaşam Videoları

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Maksutlu köyü ile Döllük köyü arasında bir tarım arazisinde yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın ekili tarım arazisine sıçradı. Yangına köylüler traktörleri ile müdahale etmeye çalıştı. Çiftçilerin çabasına rağmen 100 dönümlük ekili arazi küle döndü. Kontrol altına alınan yangının verdiği hasar drone ile havadan görüntülendi.

"HASAT SÜRECİNE KADAR DİKKAT EDELİM"

Yanan arazide incelemelere bulunan Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Maksutlu ile Döllük arasındaki bir bölgede yangın çıktı. 100 dönüme yakın arazide hasar tespiti var. yangın kontrol altına alındı. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun. Bundan sonraki süreçte sizlerin aracılığı ile herkesi uyaralım. Sigara izmariti ve afaki yanıcı maddelere hasat sürecine kadar dikkat edelim. Aksi takdirde telafisi olmayan şeyler yaşanıyor. Herkesi tedbirli ve kontrollü hareket etmeye davet ediyorum." dedi.
Arpa ve buğday ekili arazide çıkan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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