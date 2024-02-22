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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024, 15:29 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024, 15:30

Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yürütülen terör operasyonundan çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından Uludere ilçesi Düz Dere bölgesinde, "ara-bul-yok et" stratejisiyle yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bozkurt 2024-16 Operasyonları" birçok bölgede devam ediyor.


Operasyonlarda; barınak, sığınak ve yaşam alanları tek tek imha edildi.

Operasyonlarda, 42 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 42 adet RPG-7 sevk fişeği, 442 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 442 adet RPG-7 sevk fişeği, 426 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 426 adet RPG-7 sevk fişeği ile kullanılabilir 910 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı ile 910 adet RPG-7 sevk fişeği ele geçirildi.

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