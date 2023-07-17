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Sinop'ta yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Sinop'ta yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı
17.07.2023 09:22

OTOMATİK OYNAT

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Edinilen bilgiye göre, Turgut D. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Sinan Y. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Türkeli Ayancık kara yolu Ayaz Köyü mevkiinde çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada, yabancı plakalı otomobilde bulunan sürücü baba Sinan Y. ve oğlu yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan iki kişinin tedavisi devam ederken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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