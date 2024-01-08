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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024, 15:08 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024, 15:21

Sinir krizi geçiren kadın satırla yolu kesti! O anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Elinde satır olan bir kadın, yolu kesip bağırmaya başladı. Kısa sürede toplanan kalabalık, kadını sakinleştirmeye çalıştı. İki genç, “Kocam buraya gelsin” diye bağıran ve isminin F.D. olduğu öğrenilen kadının elindeki satırı almaya çalıştı. Olay yerine gelen kocası M.D. tarafından elindeki satır alınan kadın, bayılarak fenalık geçirirken kadının elindeki satırı almaya çalışan 2 genç ise bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

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