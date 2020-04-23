Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince biyo çeşitlilik tür izleme çalışmaları sırasında Şirvan ilçe kırsalında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan sarı benekli semender ya da Türk semenderi olarak adlandırılan Salamandra Infraimmaculata bulundu. Ekipler, nesli tükenmekte olan semenderi inceledikten sonra doğal yaşam ortamına bıraktı.
Siirt Şirvan'da nesli tükenmekte olan 'Sarı benekli semender' bulundu | Video
23.04.2020 15:31
- Siirt Şirvan'da nesli tükenmekte olan 'Sarı benekli semender' bulundu | Video
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