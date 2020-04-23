23.04.2020 15:31

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince biyo çeşitlilik tür izleme çalışmaları sırasında Şirvan ilçe kırsalında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan sarı benekli semender ya da Türk semenderi olarak adlandırılan Salamandra Infraimmaculata bulundu. Ekipler, nesli tükenmekte olan semenderi inceledikten sonra doğal yaşam ortamına bıraktı.