PODCAST CANLI YAYIN
Pervari'de kaza: 11 yaralı!

Pervari'de kaza: 11 yaralı!

Siirt’in Pervari ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüs, karşı yönden gelen bir yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada 11 kişi hafif şekilde yaralandı.

Siirt'in Pervari ilçesinde sabah saatlerinde öğretmenleri taşıyan bir minibüs, karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı. Göl köyü mevkiinde meydana gelen kazada iki minibüs de büyük hasar aldı.

11 Kişi Hafif Şekilde Yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle minibüslerde bulunan 11 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların Hayati Tehlikesi Yok

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, yaralıların hiçbirinde hayati tehlike bulunmadığını açıkladı.

Kaza Nedeni Araştırılıyor

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre kazanın, sürücülerden birinin virajda direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor. Detaylı inceleme sürüyor.

Bölgede Trafik Geçici Süreyle Aksadı

Kaza sonrası ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Minibüslerin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Bunlar da Var

SGK’dan “K” harfi uyarısı! Primleriniz silinebilir!
SGK’dan “K” harfi uyarısı! Primleriniz silinebilir!
Serdar Öktem suikastı: Yurt dışından talimat mı verildi? Suç örgütü hesaplaşması mı?
Serdar Öktem suikastı: Yurt dışından talimat mı verildi? Suç örgütü hesaplaşması mı?
Pelin Karahan’ın 41. yaş gününe “Taş bebek” dediği annesi damga vurdu! Ana-kız karşılıklı bakın nasıl döktürdü
Pelin Karahan’ın 41. yaş gününe “Taş bebek” dediği annesi damga vurdu! Ana-kız karşılıklı bakın nasıl döktürdü
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle