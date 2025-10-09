Pervari'de kaza: 11 yaralı!

Siirt'in Pervari ilçesinde sabah saatlerinde öğretmenleri taşıyan bir minibüs, karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı. Göl köyü mevkiinde meydana gelen kazada iki minibüs de büyük hasar aldı.

11 Kişi Hafif Şekilde Yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle minibüslerde bulunan 11 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların Hayati Tehlikesi Yok

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, yaralıların hiçbirinde hayati tehlike bulunmadığını açıkladı.

Kaza Nedeni Araştırılıyor

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre kazanın, sürücülerden birinin virajda direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor. Detaylı inceleme sürüyor.

Bölgede Trafik Geçici Süreyle Aksadı

Kaza sonrası ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Minibüslerin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.