Yaya geçidinde ölüm anı kamerada!
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 32 yaşındaki Berivan Duman, yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışırken hızla gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; saniyeler içinde yaşanan çarpışma, olayın dehşetini gözler önüne serdi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde 2 Ekim akşamı yaşanan kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 32 yaşındaki Berivan Duman, Cihanpol Kavşağı'nda yaya geçidinden karşıya geçmek isterken hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu.
Olay Yerinde Hayatını Kaybetti
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Berivan Duman'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Sürücü Tutuklandı
Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü, olay sonrası gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Berivan Duman'ın yol kenarında kısa süre beklediği, ardından yaya geçidine adım attığı sırada hızla gelen aracın çarpmasıyla yere savrulduğu görülüyor. Görüntüler, kazanın ne kadar ani gerçekleştiğini gözler önüne serdi.