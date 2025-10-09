Yaya geçidinde ölüm anı kamerada!

Drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Berivan Duman'ın yol kenarında kısa süre beklediği, ardından yaya geçidine adım attığı sırada hızla gelen aracın çarpmasıyla yere savrulduğu görülüyor. Görüntüler, kazanın ne kadar ani gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü, olay sonrası gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Berivan Duman'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde 2 Ekim akşamı yaşanan kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 32 yaşındaki Berivan Duman, Cihanpol Kavşağı'nda yaya geçidinden karşıya geçmek isterken hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu.