Seyyar satıcıdan kadın zabıtaya tehdit

Antalya'da kaldırımda maske satan bir seyyar satıcı, kendisini uyaran kadın zabıtanın üzerine yürüyerek tehditler savurdu. Seyyar satıcı daha sonra kadın zabıtaya fiziki müdahalede bulunurken, zabıta çevredekilerden yardım istedi.

Antalya'da seyyar satıcı, kendisini görüntüleyen kadın zabıta görevlisi A.Ö.'ye saldırdı. A.Ö'nün el parmakları zedelenirken, tehditler savuran seyyar satıcı ara sokaklarda gözden kayboldu.





Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, cadde üzerinde denetim yaptıkları sırada kaldırımda maske satan, adının Emrah olduğu belirtilen satıcıya tezgâhını kaldırmasını söyledi. Bu sırada cep telefonu kamerasını açıp kaydetmeye başlayan zabıta memuru A.Ö.'ye tehditler savuran seyyar satıcı, elinden telefonu almak istedi.

Kendisine uygulanan şiddeti kaydetmeye devam eden A.Ö.'ye neden görüntü aldığını soran seyyar satıcı, "Hırsızlık yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Derdiniz ne sizin" diyerek saldırdı. Diğer memurların uzakta olması nedeniyle saldırı karşısında yalnız kalan zabıta memuru A.Ö ise vatandaşlardan yardım istedi. A.Ö, "Polisi arar mısınız? Yanımda telsizim yok" diye seslendi. Seyyar satıcı ara sokaklarda gözden kaybolurken, A.Ö.'nün el parmaklarında zedelenme olduğu belirtildi.