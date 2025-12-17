Sarıyer’de kayan bina gecekonduya dayandı: Facianın eşiğinden dönüldü

BİNA ZEMİNİNDE ÇATLAK OLUŞTU

Olay, gece 01.00 sıralarında Sarıyer Derbent Mahallesi Akgün Sokak'ta meydana geldi. İki katlı binanın üst katında sokak hizasında bulunan dükkânın zemininde henüz bilinmeyen bir nedenle çatlak oluştu.

BİNA GERİYE DOĞRU KAYDI

Çatlağın ardından bina üst katıyla birlikte geriye doğru kayarak arkasında bulunan gecekonduya yaslandı. Binanın bu şekilde sabit kalması olası bir faciayı önledi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, DÜKKÂN MÜHÜRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, dükkânın girişi kapatılarak mühürlendi. Kayma nedeniyle dükkân camlarının kırıldığı görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler binadan aldıkları numuneleri laboratuvara gönderdi. Binanın arkasındaki gecekonduyla birlikte her iki yapının da boş olduğu öğrenildi. Dükkânın tahliye edileceği belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.