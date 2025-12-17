PODCAST CANLI YAYIN
İzmir’den skandal! Börek tezgahlarında fare cirit attı

İzmir'in Buca ilçesinde bir börekçide kaydedilen iğrenç görüntüler adeta mide bulandırdı. Vitrinde, böreklerin üzerinde gezen fareyi gören vatandaşlar o anları saniye saniye kaydederken, belediye ekipleri gece yarısı operasyonuyla işletmeyi mühürledi.

FARE VİTRİNDE GÖRÜLDÜ

Olay, Buca ilçesi Şirinyer semtindeki bir börekçide meydana geldi. İşletmenin önünden geçen vatandaşlar, börek tezgahındaki cam vitrinde bir farenin dolaştığını fark etti. Börek tepsileri arasında gezen fare, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak tepki topladı.

İŞLETMEDEN AÇIKLAMA

Görüntülerin ardından işletme yetkilileri, mekanın ilaçlandığını ve tedbir amaçlı tüm unlu mamullerin çöpe atıldığını savundu. Hijyen çalışmalarının tamamlandığı öne sürüldü.

ZABITA MÜHÜRLEDİ

Görüntüleri ihbar kabul eden Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde işletmeye denetim yaptı. Hijyen kurallarına aykırılıklar tespit edilen iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı. Börekçi mühürlenerek faaliyetten men edildi.

