Çekmeköy’de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı

Çekmeköy’de Şile Otoyolu üzerindeki Taşdelen Tüneli’nde yaşanan zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

TÜNEL İÇİNDE ZİNCİRLEME KAZA

Kaza, saat 00.30 sıralarında Şile Otoyolu'nda Taşdelen Tüneli içerisinde meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobilin çarpışarak yolda durmasının ardından, arkadan gelen 5 araç duramayarak kazaya karıştı. Toplam 7 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİK KAPANDI, UZUN KUYRUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle Taşdelen Tüneli'nin Şile istikameti geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım yan yoldan kontrollü olarak sağlanırken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

