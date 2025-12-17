Çekmeköy’de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı

Bilecik'te karnında kesici alet yarası olan şahıs yol kenarında ölü bulundu

Kaza nedeniyle Taşdelen Tüneli'nin Şile istikameti geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım yan yoldan kontrollü olarak sağlanırken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Şile Otoyolu'nda Taşdelen Tüneli içerisinde meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobilin çarpışarak yolda durmasının ardından, arkadan gelen 5 araç duramayarak kazaya karıştı. Toplam 7 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.