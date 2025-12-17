Çekmeköy’de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı
Çekmeköy’de Şile Otoyolu üzerindeki Taşdelen Tüneli’nde yaşanan zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.
TÜNEL İÇİNDE ZİNCİRLEME KAZA
Kaza, saat 00.30 sıralarında Şile Otoyolu'nda Taşdelen Tüneli içerisinde meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobilin çarpışarak yolda durmasının ardından, arkadan gelen 5 araç duramayarak kazaya karıştı. Toplam 7 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
TRAFİK KAPANDI, UZUN KUYRUK OLUŞTU
Kaza nedeniyle Taşdelen Tüneli'nin Şile istikameti geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım yan yoldan kontrollü olarak sağlanırken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.