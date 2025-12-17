Diyarbakır’da otomobil su kanalına uçtu

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Şahaban köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.