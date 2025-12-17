PODCAST CANLI YAYIN
Diyarbakır’da otomobil su kanalına uçtu

Diyarbakır’da otomobil su kanalına uçtu

Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Şahaban köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

