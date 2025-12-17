Sancaktepe'de düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, 12 Aralık'ta Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana gelen bir araca yönelik "Mala Zarar Verme ve Tehdit" suçu tespit edildi. Olayı gerçekleştiren şahısların O.S. (28) ve S.D. (16) olduğu belirlenmesi üzerine, şüpheli şahıslar kullandığı araç tespit edilerek Osmangazi Mahallesi'ndeki adreste yakalandı. O.S. isimli şahsın işyeri adresinde yapılan aramalarda ise; 127 parça halinde marihuana, 38 parça halinde toplam 380 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 114 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 1 adet pres makinesi ve çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi. Ayrıca, işyerinde bulunan K.K. (43) ve R.U.M. (20) isimli şahıslar da yakalandı.



Konu ile ilgili yakalanan ve "Yağma - 6136 SKM ve TCK 188" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan K.K. ve R.U.M. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken; S.D. ve O.S. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.