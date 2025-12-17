Kağıthane’de eşinin silah çekip darbettiği Yağmur: Hamile kaldım evlendik şiddet başladı
Kağıthane’de Yağmur Serin E. (21) daha önceden hakkında uzaklaştırma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Bilal E. (21) tarafından sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbedildi. Kadının 'Yardım edin, polis çağırın' diye ağladığı olayda Bilal E., elindeki silahı kadının başına dayadı. Müdahale etmek isteyen çevredekileri de silahla tehdit eden ve sonrasında polis tarafından yakalanan Bilal E. tutuklandı. Yaşananları anlatan Yağmur Serin E., "Tecavüz oldu. Hamile kaldığımı öğrendim. Şikayet etmemden korktu. Evlenmek istedi, kandırdı, evlendik. Sonra şiddeti başladı. Olay günü 'Seni öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim' diye tehdit etti. Böyle bir insanla yuva kurduğum için çok pişmanım" dedi.
SOKAK ORTASINDA ŞİDDET
Olay, 13 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Çağlayan'da meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Bilal E., boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Serin E. ile sokakta karşılaştı. Konuşmak istemeyen kadını darbeden şüpheli, çevredeki vatandaşların gözü önünde tekme ve yumruklarla saldırdı.
SİLAHLA TEHDİT ETTİ
Saldırı sırasında silahını çıkaran Bilal E., Yağmur Serin E.'nin başına silah dayadı. Şüpheli, müdahale etmek isteyen vatandaşları da silahla tehdit ederek olay yerinden kaçtı. Kadının yardım çığlıkları güvenlik kamerasına yansıdı.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Olay sonrası polis tarafından yakalanan Bilal E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MAĞDUR KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI
Yağmur Serin E., uzun süredir şiddet gördüğünü, tehdit edildiğini ve olay günü öldürülmekle korkutulduğunu söyledi. Yaşadıklarını anlatan kadın, adaletin yerini bulmasını istedi.