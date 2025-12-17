Kağıthane’de eşinin silah çekip darbettiği Yağmur: Hamile kaldım evlendik şiddet başladı

Kocaeli'de kayıp olarak aranan eski muhtar varilin içinde ölü bulundu

Yağmur Serin E., uzun süredir şiddet gördüğünü, tehdit edildiğini ve olay günü öldürülmekle korkutulduğunu söyledi. Yaşadıklarını anlatan kadın, adaletin yerini bulmasını istedi.

Olay sonrası polis tarafından yakalanan Bilal E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırı sırasında silahını çıkaran Bilal E., Yağmur Serin E.'nin başına silah dayadı. Şüpheli, müdahale etmek isteyen vatandaşları da silahla tehdit ederek olay yerinden kaçtı. Kadının yardım çığlıkları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Çağlayan'da meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Bilal E., boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Serin E. ile sokakta karşılaştı. Konuşmak istemeyen kadını darbeden şüpheli, çevredeki vatandaşların gözü önünde tekme ve yumruklarla saldırdı.