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Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 8 gözaltı
25.12.2022 15:06 - Son Güncelleme: 25.12.2022 15:06

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Şanlıurfa merkezli 7 ilde PKK-KCK-YPG-PYD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile TEM Daire Başkanlığı tarafından PKK-KCK-YPG-PYD terör örgütüne yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Gaziantep, Kayseri, İzmir, Van ve Iğdır illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Toplam 9 adrese düzenlenen operasyonda, Suriye’deki örgüt üyeleriyle irtibatta öldükleri belirlenen 8 zanlı gözaltına alındı.

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