Haberler Yaşam Videoları Kağıthane’de silahlı silahlı kavga: Yoldan geçen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kağıthane’de silahlı silahlı kavga: Yoldan geçen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kağıthane’de silahlı silahlı kavga: Yoldan geçen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
25.12.2022 12:23 - Son Güncelleme: 25.12.2022 12:23

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 05:47
İstanbul Esenyurt'ta baltalı...
Yaşam 02:23
İşçilerin kaldığı konteynerde...
Yaşam 02:10
2 otomobilin çarpıştığı anlar...
Yaşam 01:54
Kuyumcular çarşısında...
Yaşam 01:39
Otomobil acil çıkıştan dönmek...
Yaşam 04:12
Yolun karşısına geçmek isteyen...
Yaşam 01:57
Tuzla'da bir geri dönüşüm...
Yaşam 00:24
Kamyonet alev alev yandı,...
Yaşam 01:45
Aşırı siste işçi servisi ile...
Yaşam 02:19
Boş arazideki ahşap dolaptan...
Yaşam 00:37
Uyuşturucu ticaretinde 2...
Yaşam 00:49
Yaşlı çifti 750 bin TL...

Kağıthane’de silahlı saldırganlar caddeyi savaş alanına çevirdi. Onlarca merminin sıkıldığı silahlı kavgada yoldan geçen 18 yaşındaki genç, sırtından isabet eden tek kurşunla hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Kağıthane Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre caddede henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Otomobille caddeye gelen bir grup, karşı tarafa silahla ateş etti. Olayda yoldan geçerken sırtına isabet eden kurşunla Ramazan Aslan (18) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aslan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA