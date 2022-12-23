Haberler Yaşam Videoları Boş arazideki ahşap dolaptan 17 gündür kayıp olan perdecinin cesedi çıktı!

Boş arazideki ahşap dolaptan 17 gündür kayıp olan perdecinin cesedi çıktı!

Boş arazideki ahşap dolaptan 17 gündür kayıp olan perdecinin cesedi çıktı!
23.12.2022 21:07 - Son Güncelleme: 23.12.2022 21:11

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:49
Kahramanmaraş'ta 3.9...
Yaşam 00:37
Uyuşturucu ticaretinde 2...
Yaşam 01:46
Yalnız yaşayan taksici evinde...
Yaşam 01:50
Kimsesiz çocuklara yardım...
Yaşam 00:31
Bakırköy Adliyesi'nde avukata...
Yaşam 05:26
Sokak köpeklerinden kaçarken...
Yaşam 03:05
74'lük dede kış ortasında...
Yaşam 03:13
Kaçak göçmenler dorsenin...
Yaşam 03:26
ADANA'da 2 kişinin sokak...
Yaşam 03:08
Türkiye'ye getirilen...
Yaşam 00:47
700 yıllık olduğu yazması...
Yaşam 02:18
Iğdır'da tır kamyonete çarptı:...

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde perde dükkanı sahibi 2 çocuk babası Ümit Şahin (29) 17 gün önce kayboldu. Yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Bugün öğlen saatlerinde Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Menderes Caddesi Akşemsettin Cami karşısındaki boş alandan koku geldiğini fark eden vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri kokunun kapağı vidalanmış olan ahşap sandıktan geldiğini fark etti. Açılan sandıkta kafasına poşet geçirilmiş erkek cesedi bulundu. Polis parmak izi çalışması sonucu söz konusu cesedin 17 gündür kayıp olan perdeci Ümit Şahin'e ait olduğu tespit etti. Ümit Şahin'in ölümüyle ilgili bir kişi gözaltına alındı. Şahin'in cesedi ise içinde bulunduğu sandık ile birlikte kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA