Samsun’da trafik kazası: Önce tıra sonra ağaca çarptı! 1 yaralı

Giriş Tarihi: 22.05.2025 17:54:36 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 17:54:48

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, Oğuzhan Özdemir yönetimindeki 06 Y 8799 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Abdullah Kurt yönetimindeki 55 EY 970 plakalı tırın ön sağ kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje savrularak yol kenarındaki ağaca yandan çarptı. Kazanın ardından otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Özdemir yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Fatma Özdemir, ambulansla Samsun Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.