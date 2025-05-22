SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Samsun’da trafik kazası: Önce tıra sonra ağaca çarptı! 1 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Samsun’da trafik kazası: Önce tıra sonra ağaca çarptı! 1 yaralı

Giriş Tarihi: 22.05.2025 17:54:36 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 17:54:48

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil önce tıra ardından da ağaca çarptı. Kazada yolcu olarak bulunan Fatma Özdemir yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, Oğuzhan Özdemir yönetimindeki 06 Y 8799 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Abdullah Kurt yönetimindeki 55 EY 970 plakalı tırın ön sağ kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje savrularak yol kenarındaki ağaca yandan çarptı. Kazanın ardından otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Özdemir yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Fatma Özdemir, ambulansla Samsun Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Sinop’ta minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
22.05.2025Perşembe
Bakan Yumaklı Anadolu Parsı'nın yeni görüntülerini paylaştı
22.05.2025Perşembe
Fatih'te ilginç olay kamerada! Sokakta yürürken üzerine çanak anten düştü
22.05.2025Perşembe
Bursa'da dehşet anları kamerada! Yaşlı adam kahvehanede kurşun yağdırdı
22.05.2025Perşembe
İstanbul'da kurbanlık hayvan girişleri başladı
22.05.2025Perşembe
Bunlar da Var
İnegöl’de feci kaza: 7 yaşındaki çocuk traktörün altında kaldı 01:33
İnegöl’de feci kaza: 7 yaşındaki çocuk traktörün altında kaldı
20.05.2025Salı
Ali Koç’un Fenerbahçe Gönüllüler Derneği’ni bastığı görüntüler ortaya çıktı: Ziyarete gittim demişti! 01:13
Ali Koç'un dernek bastığı görüntüler ortaya çıktı!
21.05.2025Çarşamba
Birecik Adliyesi önünde akraba kavgası kamerada! 00:51
Adliye önünde kemerli sopalı akraba kavgası kamerada!
20.05.2025Salı
Müge Anlı’da son dakika gelişmesi... Mehmet Çetin olayında yeni detay! Bayram Akçay’ın evinde silah bulundu! 10:52
Bayram Akçay'ın evinde silah bulundu!
21.05.2025Çarşamba
CANLI YAYIN