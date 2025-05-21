Eski sevgilisini jiletle katleden sanığın soğukkanlı ifadesi kan dondurdu

Giriş Tarihi: 21.05.2025 21:56:56 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 21:57:28

Afyonkarahisar'da 2024 yılının Ağustos ayında parkta tartıştığı kız arkadaşı Sultan Tosun'u jiletle boğazını keserek öldüren Yusuf Ç.'nin yargılandığı davada ilk duruşma görüldü. Sanığın ifadeleri mahkeme salonunu dehşete düşürdü.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Ç. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Yusuf Ç., olay günü Sultan Tosun'a kendisinin gitmediğini öne sürerek, "Sen adam mısın dedi, bana vurdu. Boğazını sıkınca olanlar oldu. Boynuna jilet attım. O sırada arkamdan bir abla geçiyordu. Polisi arayacağını söyledi, ben de kaçtım" dedi.

Genç kızı sosyal medyadan tanıdığını belirten Yusuf Ç., ayrılmak istediğini çünkü müstehcen görüntüler aldığını iddia etti. İfadesinde Tosun'un madde kullanmaya zorladığını ve kendisine şiddet uyguladığını da ileri süren sanığın bu sözleri, aile tarafından yalanlandı.

Mahkemeye katılan Sultan Tosun'un babası Fehmi Tosun, Yusuf Ç.'nin kızını sürekli tehdit ettiğini ve rahatsız ettiğini belirterek, "Otopsi sonucunda Sultan'ın madde kullandığına dair hiçbir bulgu çıkmadı. Daha önce çalıştığı iş yerinde Yusuf tehdit etmiş, mahallemizdeki bir markette işe girip yine peşine düşmüş. Kızımı AVM önünde sıkıştırmış, halası araya girerek kurtarmış. Eski iş yerindeki müdür bile Yusuf'u uyarıp gerekirse kolluk kuvvetlerine haber vereceğini söylemiş" diye konuştu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, duruşmayı 16 Haziran'a erteledi. Yusuf Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.