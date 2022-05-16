Haberler Yaşam Videoları Samsun'da otomobil takla attı: 3’ü ağır 4 yaralı

Samsun'da otomobil takla attı: 3’ü ağır 4 yaralı

Samsun'da otomobil takla attı: 3’ü ağır 4 yaralı
16.05.2022 09:44

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:01
İBB yol çalışması sırasında...
Yaşam 01:18
Vinç tırla çarpıştı: 3 yaralı
Yaşam 01:06
Kavgaya tutuştuğu şahsı tek...
Yaşam 03:08
Seyir halindeki araç alev...
Yaşam 00:55
Manisa'da cami bahçesinde...
Yaşam 02:39
Yanan motosikleti 150 litre...
Yaşam 01:34
Tekstil atölyesinde korkutan...
Yaşam 02:05
Kontrolden çıkan araç bahçe...
Yaşam 05:43
Engelli gencin asker...
Yaşam 01:46
2 farklı noktada kundaklama...
Yaşam 02:36
Kartal'da kararsız sürücü...
Yaşam 00:20
Pendik'te dorsesi açılan...

Samsun’da kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak metrelerce takla attı. Kazada 3’ü ağır 4 kişi yaralandı. Olay, Samsun’un Terme ilçesi Gündoğdu mevkiinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan 52 NC 565 plakalı otomobil sürücüsü Kadir Can D. direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan refüje çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil metrelerce takla attı. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA