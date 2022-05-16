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İstanbul’da tedavüldeki bozuk paraları hurdacıya satan şahıslara baskın 2 gözaltı

İstanbul’da tedavüldeki bozuk paraları hurdacıya satan şahıslara baskın 2 gözaltı
16.05.2022 09:39 - Son Güncelleme: 16.05.2022 09:39

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Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, topladığı 70 kilogram bozuk parayı değerinden fazla kazanmak için kilosunu 70 liradan hurdacıya satan şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahsa “Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapıldı. Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tedavülde olan bozuk paraların hurdacılara satıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park timi, hızlı bir şekilde adrese geçerek beklemeye başladı. Bir süre bekleyen polis ekipleri, işyerine gelen şahıslara bozuk para satıldığından şüphelenerek harekete geçti.

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