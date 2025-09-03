Samsun’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ali Sağlam idaresindeki 55 APC 822 plakalı motosiklet, Hüsnü Dirim yönetimindeki 07 BSA 326 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Sağlam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.