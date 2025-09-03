PODCAST CANLI YAYIN

Samsun’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un İlkadım ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ali Sağlam idaresindeki 55 APC 822 plakalı motosiklet, Hüsnü Dirim yönetimindeki 07 BSA 326 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Sağlam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Erzurum Tortum’da feci kaza: Kamyon devrildi!
Erzurum Tortum’da feci kaza: Kamyon devrildi!
🔴12 Bingölspor 3-0 Mardin Büyükşehir🔴
🔴12 Bingölspor 3-0 Mardin Büyükşehir🔴
Demirci’de kaza: 3 ölü!
Demirci’de kaza: 3 ölü!
Bursa Orhangazi’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kardeş yaralı
Bursa Orhangazi’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kardeş yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle