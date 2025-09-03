Arhavi'de 5. kattan düşen 10 günlük bebek hayatını kaybetti

Artvin'in Arhavi ilçesinde 10 günlük bir bebek, yaşadığı apartmanın 5. katından düşerek hayatını kaybetti.



Olay, Arhavi ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba B.T., yaşadığı evin balkonuna kucağında 10 günlük G.T. (Gülce Topçu) alarak çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle G.T. babasının kucağından 5. katından yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bebek, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan G.T. hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.