Halk otobüsünde "Kaçak" yolcu şoku: 2 yaşındaki bebek tek başına otobüse bindi!
Olay, Alaplı ilçe merkezinde meydana geldi. Gündüz Çimen, aracını park etmeden önce ekmek alıp evine doğru yola koyulmuştu. Kırmızı ışıkta beklerken duyduğu sesle irkilen Çimen, boş olduğunu sandığı otobüste minik bir misafiri olduğunu anladı. Panikleyen şoför, hemen polisi arayarak yardım istedi. Yapılan incelemede, çocuğun ailesinin o sırada çarşı merkezinde çocuklarını kaybettikleri için feryat figan her yerde onu aradıkları öğrenildi.