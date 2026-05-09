CANLI YAYIN
Geri
Bursa'da inşaat işçileri arasında sopalı-yumruklu kavga; 5 yaralı

Bursa'da inşaat işçileri arasında sopalı-yumruklu kavga; 5 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, inşaat işçileri arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı sopalı-yumruklu kavga, kameraya yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı'ndaki site inşaatında meydana geldi. İşçiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, 20 işçinin karıştığı kavgada taraflar birbirine sopa ve yumruklarla saldırdı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İkram D. (52), sağlıkçılar tarafından ambulansa alınırken, bazı işçiler ise yaralıya saldırmaya devam etti. Ambulans şoförü kapıları kapatıp, bölgeden uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavgada yaralanan Miraç M. (21), İshak M. (22), Mahsun D. (19) ve Servet D. (17) ise özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Özgür Özel kontrolü kaybetti: Gerekirse boşa kocanı
Özgür Özel kontrolü kaybetti: Gerekirse boşa kocanı
Arnavutköy'de fabrika yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Arnavutköy'de fabrika yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Eski kiracı dehşeti kamerada: 74 yaşındaki adamı sopayla dövdü
Eski kiracı dehşeti kamerada: 74 yaşındaki adamı sopayla dövdü
Nuri Alço ve eşinden olay paylaşım: "Hizmetkârınızım efendim kölenim senin!"
Nuri Alço ve eşinden olay paylaşım: "Hizmetkârınızım efendim kölenim senin!"

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle