İstanbul’da savcıya suikast: Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü!

İstanbul Çekmeköy’de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, husumetli olduğu 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından restoranda boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

RESTORANDA KANLI SALDIRI

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen olayda Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay, saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'nde bulunan bir restoranda yaşandı.

HUSUMETLİ GENÇ BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan Savcı Kayhan'ın, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can G. (19) ile restoranda karşılaştığı iddia edildi. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Can G., yanında bulunan bıçakla savcıyı boğazından yaraladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kısa sürede adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ağır yaralı savcı Kayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Cinayet şüphelisi Mustafa Can G., polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan

