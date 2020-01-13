Samsun'da kan donduran cinayet! Kolları ve bacakları olmayan ceset bulundu | Video 13.01.2020 06:51

Samsun'da gece saatlerinde çöpleri toplayan temizlik işçileri, çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş bir erkek cesedi buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin kimlik tespiti ve katillerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlkadım ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta akşam saatlerinde, çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı çöp poşetinde kanlar içinde ceset olduğunu fark eden belediye temizlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Belediye görevlileri kamyonu durdururken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesinde, kol ve bacaklarının olmadığı erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürerken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgede tüm iş yeri ve binalara ait güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Olayla, ilgili soruşturma sürüyor.

"AŞAĞIDAKİ KONTEYNERDE FARK ETTİK"

Çöp kamyonunda görevli Şerif İnce, "Büyük ihtimalle bir üstteki konteynerin içindeydi. Biz kamyona çöpü boşaltıp 10 metre aşağıdaki konteynere gelince fark ettik. 50-55 yaşlarında bir erkek cesediydi." dedi.

CESEDİN KOL VE BACAKLARI BULUNDU

Samsun'da çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı halde bulunan cesedin, kesilen kol ve bacakları da çöp konteynerinde bulundu. Polis ekiplerince, Çaykara Sokak'ta bir çöp konteynerinde, siyah poşet içinde bulunan cesedin parçaları, otopsiye dâhil edilmek üzere morga götürüldü. Polis ekipleri, emniyet ve jandarmaya yapılan kayıp müracaatlarından, cesedin kimliğine ulaşmaya çalışırken, cinayet büro ekipleri de, cinayet zanlılarını tespit edip, yakalamak için çok yönlü soruşturma başlattı.