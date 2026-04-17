Gaziantep Nizip motosiklet kazası: Mahmut Küpeli öldü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yol kenarında duran minibüse arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Mahmut Küpeli (72) hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, motosiklette bulunan 1 kişi ağır yaralandı. İşte D-400 kara yolundaki dehşet anları...

Gaziantep-Şanlıurfa D-400 kara yolu Karkamış Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, Mahmut Küpeli idaresindeki motosiklet, yol kenarında duraklayan S.E. yönetimindeki minibüse arkadan çarptı.

Müdahaleler Yetersiz Kaldı

Çarpmanın şiddetiyle savrulan 72 yaşındaki sürücü Mahmut Küpeli ve motosiklette yolcu olarak bulunan E.H. (78) ağır yaralandı.

  • Durum: Sürücü Mahmut Küpeli hastanede vefat etti.

  • Yaralı: 78 yaşındaki E.H.'nin durumu ciddiyetini koruyor.

  • Gözaltı: Minibüs sürücüsü S.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza Anı Kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; trafik ışıklarını geçen minibüsün sağ şeritte durduğu, hemen arkasından gelen motosikletin ise hiç yavaşlamadan araca çarptığı görülüyor.

