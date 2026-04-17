Mersin Tarsus motosiklet kazası: Mehmet Ali İnan öldü
Mersin’in Tarsus ilçesinde, yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Mehmet Ali İnan (80) olay yerinde hayatını kaybetti. D-400 kara yolunda meydana gelen feci kazanın ardından soruşturma başlatıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Huzurkent Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. 80 yaşındaki Mehmet Ali İnan idaresindeki motosiklet, arıza nedeniyle sağa çekilen M.S. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.
Olay Yerinde Can Verdi
İhbar üzerine bölgeye hızla ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, ağır darbe alan yaşlı sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kurban: Mehmet Ali İnan (80)
Araçlar: 33 ATP 215 (Motosiklet) - 27 HM 447 (Kamyon)
Sonuç: Sürücü hayatını kaybetti, kamyon şoförü incelemeye alındı.
İnceleme Başlatıldı
İnan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği noktada detaylı inceleme başlattı. Kamyonun arıza sonrası gerekli güvenlik önlemlerini alıp almadığı araştırılıyor.