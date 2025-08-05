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Sakarya’da iki aile arasında silahlı çatışma: 2 ölü 2 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Olay sonrası bölge abluka altına alındı, kaçan saldırganlar aranıyor.

Sakarya'nın Erenler ilçesi Ekinler Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda Mustafa Keskin ve Numan Kotan hayatını kaybederken, Murat K. ve Emre K. kurşunların hedefi oldu. Yaralılardan Murat K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, çatışmanın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

BÖLGE ABLUKA ALTINDA

Çatışmanın yaşandığı alanı güvenlik çemberine alan jandarma ekipleri bölgede kuş uçurtmazken, olay yerinde delil toplama çalışmaları sürüyor. Silahlı saldırının nedeni ve şüphelilerin kimlikleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

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