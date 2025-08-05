Diyarbakır’da facia kamerada: Elektrik akımı canını aldı!
Diyarbakır'da bir sitenin bodrum katında su tahliyesi yaparken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden kapıcı Mehmet T.'nin ölüm anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bir sitede kapıcılık yapan 2 çocuk babası Mehmet T. (39), dün öğle saatlerinde siteye ait B blokun bodrum katında biriken suyu tahliye etmek isterken feci şekilde can verdi.
Elektrikli su pompasını kullanarak suyu boşaltmaya çalışan Mehmet T., çalıştırdığı cihazdan sızan elektrik akımına kapıldı. Olayı fark eden çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Mehmet T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülen Mehmet T., işlemlerin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
O ANLAR KAMERADA
Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, Mehmet T.'nin su pompasını çalıştırdığı, ardından akıma kapılarak yere yığıldığı anlar yer aldı. Görüntüler, trajedinin boyutunu gözler önüne serdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.