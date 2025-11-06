Sakarya Akyazı’da yaşlı adam eniştesi tarafından ölü halde bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ada Caddesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 63 yaşındaki Ahmet Onat evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Onat'ı ziyarete gelen eniştesi, onu yerde hareketsiz yatarken buldu. Nabzını kontrol eden enişte, atmadığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ahmet Onat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı adli tabip ekibinin incelemesinde, Onat'ın doğal nedenlerle öldüğü tespit edildi.

Şeker hastası olduğu ve çeşitli sağlık sorunları bulunduğu öğrenilen Ahmet Onat'ın cenazesinin, cuma namazına müteakip Gazi Süleymanpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Merkez Aile Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.