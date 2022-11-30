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Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın babası konuştu: "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim"

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın babası konuştu: "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim"
30.11.2022 20:54 - Son Güncelleme: 30.11.2022 20:54

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Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaparken gözaltına alınarak ve tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın, babası Ali Özkiraz'ı da kandırdığı ortaya çıktı. Baba Özkiraz, "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Devamlı oğlumla birlikte 2012 yılından beri ona para gönderiyordum. Bu paraları bunlar aile içinde mi yediler?" dedi. Özkiraz'ın oyununu hastanede görevli çocuk cerrahisi uzmanının başhekimliğine sunduğu dilekçeyle bozulduğu belirtildi. Öte yandan Sağlık Bakanlığından görevlendirilen 2 müfettiş, idari soruşturma kapsamında incelemelerini tamamlayıp hastaneden ayrıldı.

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