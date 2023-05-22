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Şahika Ercümen'den yeni rekor | Video

Şahika Ercümen'den yeni rekor | Video
22.05.2023 13:31 - Son Güncelleme: 22.05.2023 13:31

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Milli sporcu Şahika Ercümen, Filipinler’de düzenlenen yarışmaya katıldı. 85 metrelik dalış yaptı. Hem Türkiye hem de Asya Kıtası rekorunu kırdı. Ay yıldızlı bayrağı, bir kez daha gururla dalgalandırdı

Yaşam Videoları

Milli sporcu, bir rekora daha imza attı. Göğsümüzü kabarttı. Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, birçok tarihi başarıya imza attı. Katıldığı yarışlarda, Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.

Son olarak da Filipinler'in Cebu kentinde 5-19 Mayıs tarihlerinde arasında düzenlenen Ida Depth Challenge yarışlarına katıldı. Serbest Dalış Dünya Kupası'nın ayaklarından birisi olan yarışta, çift palet kategorisinde sırasıyla 71, 77, 80 ve 85 metreye dalarak hem Türkiye rekorunu geliştirdi hem de Asya Kıtası rekorunu kırdı!

Hedefinin, bu yaz düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlandığını söyleyen Ercümen, "Ülkemizde yaşanan zor günler süresince antrenman yapamamıştım. Buna rağmen hem Türkiye rekorunu geliştirdim hem de 85 metreye dalarak Asya Kıtası rekoru kırdım. Asıl hedefim yazın düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ülkeme madalya kazandırmak. Sezona başarılı bir giriş yaptığım için mutluyum" dedi.

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