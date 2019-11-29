Şahane Cuma izdihamında camlar kırıldı: 3 kişi yaralandı

İstanbul Maltepe'de "Şahane Cuma" indirimleri nedeniyle bir mağazada izdiham yaşanınca camlar kırıldı. Vücuduna cam isabet eden 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, mağaza sahibi tarafından satışlar durduruldu.
İstanbul Maltepe'de 'Şahane Cuma' indirimleri kapsamında alışveriş merkezlerindeki dükkanların önünde kuyruk oluştu. Alışveriş çılgınlığı Maltepe'de de yaşandı. Bir mağazada indirim olduğunu duyan çok sayıda kişi mağazanın önüne kuyruk oluşturdu. Mağazada satışın başlaması üzerine yaşanan izdiham sırasın camlar kırıldı. 3 kişi kırılan camlar nedeniyle yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polsi ekipleri sevk edilirken, mağza sahibi tarafından satışlar durduruldu.
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