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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Dr. Mehmet Öz’den vatandaşlara 'aşı' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Dr. Mehmet Öz’den vatandaşlara 'aşı' çağrısı
23.06.2021 18:29 - Son Güncelleme: 23.06.2021 18:42
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Doktor Mehmet Öz, vatandaşları Kovid-19 aşısı olmaya davet etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyaca tanınan doktorun vatandaşları aşı olmaya davet ettiği videoyu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Videoda Mehmet Öz, Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım.” diyerek çağrıda bulundu.


Doktor Mehmet Öz, vatandaşları Kovid-19 aşısı olmaya davet etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyaca tanınan doktorun vatandaşları aşı olmaya davet ettiği videoyu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Videoda Mehmet Öz, Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım." diyerek çağrıda bulundu.

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