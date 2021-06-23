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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Komedyen Cem Yılmaz’dan vatandaşlara 'aşı' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Komedyen Cem Yılmaz’dan vatandaşlara 'aşı' çağrısı
23.06.2021 18:28 - Son Güncelleme: 23.06.2021 18:45
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Cem Yılmaz, vatandaşları Kovid-19 aşısı olmaya davet etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü oyuncunun vatandaşları aşı olmaya davet ettiği videoyu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Videoda Cem Yılmaz, “Sağlıklı günlerimize geri dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım.”diyerek çağrıda bulundu.


Cem Yılmaz, vatandaşları Kovid-19 aşısı olmaya davet etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü oyuncunun vatandaşları aşı olmaya davet ettiği videoyu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Videoda Cem Yılmaz, "Sağlıklı günlerimize geri dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım."diyerek çağrıda bulundu.

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