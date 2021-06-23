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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Usta oyuncu Haluk Bilginer’den vatandaşlara 'aşı' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Usta oyuncu Haluk Bilginer’den vatandaşlara 'aşı' çağrısı
23.06.2021 18:30 - Son Güncelleme: 23.06.2021 18:40
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Usta oyuncu Haluk Bilginer, vatandaşları Kovid-19 aşısı olmaya davet etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca usta oyuncunun vatandaşları aşı olmaya davet ettiği videoyu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Videoda Haluk Bilginer, “Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yine açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara…” diyerek çağrıda bulundu.


Usta oyuncu Haluk Bilginer, vatandaşları Kovid-19 aşısı olmaya davet etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca usta oyuncunun vatandaşları aşı olmaya davet ettiği videoyu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Videoda Haluk Bilginer, "Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yine açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara…" diyerek çağrıda bulundu.

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