Sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi: Tünel’de takla attı

Üsküdar'da Tantavi Tüneli’nde, Kısıklı-Ümraniye istikametinde yağışlı havanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı.

TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SÜRÜCÜ YARALANDI

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TÜNELDE TRAFİK AKSADI

Kaza nedeniyle tünelde trafik kısa süreliğine aksarken, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

