Oyun salonunda çıkan kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir oyun salonunda 2 şahıs arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 binaya sıçradı: 4 yaralı
Trabzon'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 8 yaralı
Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı
Şile'de oğlunun borcu için babasını tehdit edip iş yerine patlayıcı attılar: Oğlunu gömeceğiz dükkanını havaya uçuracağız
