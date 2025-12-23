PODCAST
Oyun salonunda çıkan kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 01:12
Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2025 01:20
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir oyun salonunda 2 şahıs arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
