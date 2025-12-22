Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 binaya sıçradı: 4 yaralı

PODCAST CANLI YAYIN
Ümraniye’de 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede bitişikte bulunan 2 binaya sıçradı. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 kişiye ise ilk müdaheleleri olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangın çıkan bina havadan görüntülendi.

ÇATI ALEV ALEV YANDI, PANİK YAŞANDI

Yangın, saat 14.30 sıralarında Finanskent Mahallesi 3010'uncu Cadde'de bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

ALEVLER YAN BİNALARA SIÇRADI

Alevlerin etkisiyle çatıdan kopan parçalar bitişikte bulunan 2 binaya sıçradı. Çevrede korku dolu anlar yaşanırken, vatandaşlar durumu hemen ekiplerine bildirdi.

MAHSUR KALANLAR SEPETLİ MERDİVENLE KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanlar, itfaiyenin sepetli merdiven aracıyla güvenli şekilde tahliye edildi.

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, 2 kişi ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

