PODCAST CANLI YAYIN
Osmaniye'de kafa kafaya çarpışma: 1 ölü, 2 yaralı!

Osmaniye'de kafa kafaya çarpışma: 1 ölü, 2 yaralı!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli-Osmaniye kara yolu Tatarlı köyü yakınlarında meydana geldi. Tatarlı köyü kavşağında 80 LP 814 plakalı araç ile 31 ARN 937 plakalı araç çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobilde bulunan ve yaralanan 3 kişi itfaiyenin yardımıyla araçtan çıkartılarak ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Erdal Babür, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bunlar da Var

Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 binaya sıçradı: 4 yaralı
Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 binaya sıçradı: 4 yaralı
Trabzon'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 8 yaralı
Trabzon'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 8 yaralı
Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı
Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı
Şile’de oğlunun borcu için babasını tehdit edip iş yerine patlayıcı attılar: Oğlunu gömeceğiz dükkanını havaya uçuracağız
Şile’de oğlunun borcu için babasını tehdit edip iş yerine patlayıcı attılar: Oğlunu gömeceğiz dükkanını havaya uçuracağız

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle