Trabzon'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 8 yaralı

Trabzon'da kent merkezinde alacak meselesi nedeniyle 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

ALACAK KAVGASI SOKAĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Saat 13.30 sıralarında kent merkezi İskenderpaşa Mahallesi'nde, il dışından gelerek kentte çalışan 2 aile arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

TEKME, TOKAT, YUMRUK… 8 YARALI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla saldırırken, çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılırken, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE

Olayla ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Soruşturma sürüyor.

